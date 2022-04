1.000 Geflüchtete aus der Ukraine im Kreis Göppingen

Im Landkreis Göppingen sind mittlerweile 1.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Nach Angaben des Landratsamtes vom Dienstag wurde ein Großteil der Menschen in privaten Wohnungen untergebracht. Rund 80 Personen sind derzeit in Gemeinschaftsunterkünften in Eislingen und 107 in einer Notunterkunft in Geislingen an der Steige. Für diese Woche werden weitere 100 Flüchtlinge erwartet. Sie sollen in einer weiteren Notunterkunft untergebracht werden. Das Kreissozialamt weist erneut darauf hin, dass bei Vermietungen von Wohnungen an Geflüchtete zunächst die Miethöhe überprüft wird. Mietobergrenzen müssten einhalten werden. Dann würde das Sozialamt die Kosten vollständig übernehmen, so das Landratsamt.