per Mail teilen

Es ist Schluss für den Stuttgarter "UFA-Palast": Das Kino schließt für immer. Das hat die Betreiberfamilie auf ihrer Internetseite mitgeteilt. Als Grund nennt sie die Corona-Pandemie.

Die seit Monaten währende Schließung des Kinobetriebs, auf unbestimmte Zeit verschobene Filmstarts und eine erwartbar schwierige Wiederanlaufphase - das habe zu einer wirtschaftlichen Situation geführt, die keine Alternative gelassen habe. So heißt es in der Mitteilung der Betreiber auf der Internetseite des UFA-Palastes in Stuttgart.

Dabei hatte die Landesregierung gerade erst Lockerungen für Kinos und Theater verkündet. Ab Pfingstmontag sind in Baden-Württemberg unter Auflagen wieder Kino- und Theatervorführungen in geschlossenen Räumen möglich.

Betreiber schließen Kino "schweren Herzens"

Man verabschiede sich schweren Herzens von den langjährigen treuen Kinobesuchern: "Wir versichern Ihnen, dass uns persönlich die endgültige Schließung des Kinos sehr leid tut, vor allem weil wir gerade in den letzten Jahren mit vielen Unwägbarkeiten (Stuttgart 21) kämpfen mussten und immer fest davon überzeugt waren, dass wir all das schaffen." Bereits gekaufte Kinogutscheine könnten zurückgegeben oder in Traumpalast-Kinos eingelöst werden.