Das Areal des früheren Großkinos Ufa-Palast in Stuttgart ist an den Münchner Projektentwickler Isaria verkauft. Wie das Gelände künftig genutzt wird, darüber möchte man derzeit noch nicht spekulieren, sagte ein Isaria-Sprecher am Mittwoch dem SWR. Erst wolle man mit der Stadtverwaltung sprechen.