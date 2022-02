Fußball-EM 2024: UEFA-Delegation besucht Landeshauptstadt

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist Stuttgart einer von zehn Austragungsorten. Noch bis Donnerstag ist eine Delegation des Europäischen Fußballverbandes (UEFA) und des Deutschen Fußballverbandes (DFB) um Turnierdirektor Philipp Lahm im Rahmen einer "EURO-Woche" zu Gast in Stuttgart. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) empfing die Delegation am Dienstag vor dem Rathaus. Dabei wurde auch der Sieger-Pokal der "Euro 24" präsentiert. Nopper sagte, man freue sich auf ein "großartiges Fußballfest" und hoffe auf viele Spiele in Stuttgart. Die "Euro-Woche" ist für die weiteren Planungen der Europameisterschaft von Bedeutung. Im Mittelpunkt stehen Begehungen im Stadion sowie im Bereich Neckarpark. Aber auch der Schlossplatz und die Plätze in der Innenstadt werden mit Blick auf die Einrichtung der Fan-Zone besichtigt.