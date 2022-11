Neubaustrecke Wendlingen-Ulm: Rettungskräfte proben Ernstfall

Ab Dezember 2022 sollen auf der Neubaustrecke die ersten Züge fahren. Am Samstag findet noch eine große Einsatzübung von Rettungskräften statt - mit Auswirkungen auf die Anwohner.

Am Samstag proben in den Bahn-Tunneln an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm zwischen Aichelberg und Hohenstadt (Kreis Göppingen) Rettungskräfte den Ernstfall: Nach Angaben von Kreisbrandmeister Michael Reick aus dem Landratsamt Göppingen werden rund 500 Personen beteiligt sein und an die Bahn-Neubaustrecke kommen. Der Beginn der Übung ist um 14 Uhr geplant.

Die Feuerwehr habe in den vergangenen Jahren immer wieder zahlreiche Übungen auf dem Baustellengelände der Bahntunnel durchgeführt, so der Göppinger Kreisbrandmeister Reick. Bei der Großübung an diesem Wochenende gehe es besonders darum, wie verschiedene Einsatzkräfte kreisübergreifend zusammenarbeiten können. Rund 500 Personen und etwa 100 Fahrzeuge kommen demnach in den Tunneln der Bahn-Neubaustrecke zwischen Aichelberg und Hohenstadt und auf dem umliegenden Gelände der Bahn zusammen.

Kurzfristige Verkehrsbehinderungen bei Aichelberg möglich

Die Zufahrt der Einsatzfahrzeuge zur Übung erfolgt über Aichelberg, Mühlhausen im Täle und Hohenstadt. Der Kreisbrandmeister weist Anwohner darauf hin, dass es kurzfristige Verkehrsbehinderungen auf der Straße geben kann, besonders im Bereich Aichelberg-Weilheim.