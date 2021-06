Zum Teil heftiger Regen hat am Wochenende für Überschwemmungen und Unfälle gesorgt. In Stuttgart musste in der Nacht zum Sonntag eine Straße am Hauptbahnhof zeitweise gesperrt werden. Auch in Heilbronn gab es Starkregen.

Aufgrund von Starkregen ist am Samstagabend der Bereich um den Hauptbahnhof in Stuttgart überschwemmt worden. Das Wasser stand zeitweise bis zu 30 Zentimeter hoch, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Es konnte demnach unter anderem aufgrund verstopfter Gullys nicht schnell genug ablaufen. Die Polizei sperrte eine Spur der Schillerstraße für etwa eine Stunde ab.

Heilbronn: Starkregen über dem Stadtteil Biberach

In Heilbronn-Biberach hat die Feuerwehr am Samstagabend einen größeren Einsatz wegen einer Gewitterzelle gehabt. Über Biberach ging am Samstag gegen 22 Uhr ein Starkregen runter. Straßen wurden überflutet, Keller und eine Tiefgarage liefen voll, Menschen wurden aber nicht verletzt, sagte ein Sprecher der Heilbronner Feuerwehr dem SWR. Auch der Schaden hielt sich zumindest an den Autos in der Tiefgarage in Grenzen, dort stieg das Wasser nicht allzu hoch. Von angrenzenden Feldern wurde Schlamm auf die Straßen gespült, unter anderem war die Verbindungsstraße Heilbronn-Biberach kurzzeitig nicht passierbar.

Unwetter reißt Arbeiter in Abfluss

Schon das ganze Wochenende gab es immer wieder heftigen Regen. Am Freitagnachmittag hatte starker Regen auf einer Tunnelbaustelle in Stuttgart-Bad Cannstatt einen schweren Unfall ausgelöst. Durch einen anschwellenden Wasserlauf unter der Baustelle wurde ein Arbeiter in den Neckar gespült - konnte aber lebend geborgen werden. Ein weiterer Arbeiter kam ums Leben.

Weiterhin viel Regen in Baden-Württemberg

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Baden-Württemberg wechselhaft und es wird immer wieder regnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Montag überwiegend wolkig und oft gibt es Schauer. Vor allem im Osten des Landes seien auch kräftige Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad im Bergland und 23 Grad an der Tauber.

Auch am Dienstag ist die Farbe des Himmels über Baden-Württemberg überwiegend grau. Im Tagesverlauf immer wieder Schauer und Gewitter, bei 18 bis 23 Grad. Erst am Mittwoch ist etwas Besserung in Sicht. Nach Angaben des DWD bleibt es im Westteil des Landes trocken, im Osten kann es wieder Schauer und Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 19 bis 26 Grad.