Frau wird beim Geld abheben überfallen

Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Täter wegen schwerer räuberischer Erpressung. Der Unbekannte hat am Freitagabend in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) eine Frau in einer Bankfiliale überfallen. Die 42-Jährige ging zu einem Geldautomaten, als sie der Maskierte angriff und zwang, von ihrem Konto Geld abzuheben und ihm zu geben. Anschließend floh der Mann zu Fuß in Richtung Hohengehren. Die 42-jährige Frau wurde äußerlich nicht verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeireviere Esslingen und Schorndorf und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Ergebnis. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.