Überfall auf Pizzaboten

Am Freitagabend ist kurz vor 19 Uhr im Bereich des Parkplatzes der Ölmühle in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) ein Pizzalieferant überfallen worden. Eine bislang unbekannte Person bestellte eine Partypizza bei einem örtlichen Lieferdienst. Als der 47 Jahre alte Fahrer an der Lieferadresse angekommen war, wurde er von zwei Männern mit einem Baseballschläger bedroht. Der Fahrer musste seinen Wechselgeldbeutel öffnen und die Täter entnahmen das Bargeld in zweistelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie mit samt der Partypizza zu Fuß in die Dunkelheit in Richtung Wald. Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Täter waren schwarz gekleidet. Einer der beiden trug eine schwarze Ski-Maske. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg bittet Zeugen um weitere Hinweise.