In Stuttgart hat ein bislang unbekannter Täter einen Linienbus überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Der Täter wartete am späten Montagnachmittag an einer Haltestelle im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen auf den Bus. Nach Polizeiangaben betrat der Mann den Bus, beugte sich über den Spuckschutz der Fahrerkabine und forderte von der 44-jährigen Fahrerin die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt er ihr ein Messer vors Gesicht. Die Busfahrerin übergab dem Täter das geforderte Bargeld, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart am Dienstag.

Flucht in den Wald

Anschließend war der Täter mit der Beute im Wert von mehreren hundert Euro in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet. Bei der Fahndung nach dem Unbekannten wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Bislang fehlt von dem Täter noch jede Spur. Während des Überfalls waren nur wenige Fahrgäste im Bus. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung

Der Täter wird als etwa 20 Jahre alter, schlanker Mann beschrieben und soll zwischen 160 und 170 Zentimeter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem roten Hoodie-Pullover, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose. Zusätzlich trug er eine auffallend große, dunkle Sonnenbrille. Dabei verdeckte er seinen Mund-Nasen-Bereich mit einem dunklen Schal oder einer dunklen Maske. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf den Täter.

c