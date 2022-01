Mehr als 3.000 neue Corona-Fälle

per Mail teilen

In der Region Stuttgart sind von Sonntag auf Montag 3.170 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das Landesgesundheitsamt registrierte für diesen Zeitraum acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Allein mehr als 1.000 neue Corona-Fälle wurden aus Stuttgart gemeldet, hier kamen allerdings noch fehlende Daten vom Wochenende dazu. Die Landeshauptstadt verzeichnet derzeit den niedrigsten Inzidenzwert in der Region mit 755. Sieben-Tage-Inzidenzen von deutlich über 900 verzeichnen dagegen die Kreise Esslingen und Rems-Murr, im Kreis Esslingen nähert sich der Wert sogar der Marke von 1.000. In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen liegen die Inzidenzwerte zwischen 800 und 850.