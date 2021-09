U18-Wahl: Wahlsimulation für Kinder und Jugendliche

Vor der Bundestagswahl am 26. September dürfen schon in dieser Woche Jugendliche darüber abstimmen, wen sie gerne im Bundestag hätten. Noch bis Freitag rufen Schulen, Vereine und Jugendorganisationen in der Region zur U18-Jugendwahl auf. Bei der Wahlsimulation können alle Kinder und Jugendlichen mitmachen, unabhängig von ihrem Alter oder der Staatsangehörigkeit. Gewählt wird zumeist in Jugendhäusern oder Schulen, zum Beispiel in Stuttgart oder Ludwigsburg. Hier gibt es diese Woche auch Veranstaltungen, um ungezwungen über Politik sprechen zu können und sich zu informieren. Ziel ist es, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten, sie mit Politik in Kontakt zu bringen und ihre Interessen sichtbar zu machen. Immer wieder wird diskutiert, das Wahlalter im Land zu senken. Bei Kommunalwahlen darf ab 16 gewählt werden.