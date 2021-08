Nach einjähriger Bauzeit ist der Tunnelabschnitt unter der Autobahn A8 auf Höhe der Landebahn des Stuttgarter Flughafens im Rohbau fertiggestellt. Nachdem der Autobahnverlauf das letzte Jahr verlegt war, soll der Verkehr in Richtung München ab dem 9. August, in Richtung Karlsruhe ab Ende des kommenden Monats wieder normal fließen. Der Bau ist Teil des Bahnprojekts Stuttgart 21. In diesem Rahmen entsteht neben 60 Kilometern Tunnel und 44 Brücken auch eine neue Verkehrsdrehscheibe am Stuttgarter Flughafen. Mit der neuen Infrastruktur soll der Flughafen an das Fernbahnnetz angeschlossen werden.