Mutter gerät auf Indoorspielplatz in Rage

Ein Tumult auf einem Indoorspielplatz in Ludwigsburg hat am Montag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Mütter waren in Streit geraten. Auslöser der Streitigkeiten war offenbar ein Spielzeug, das ein Kind einem anderen weggenommen hatte. Als eine 33 Jahre alte Mutter das Kind darauf ansprechen wollte, kamen mehrere andere Mütter dazu und stellten sich gegen sie. Der Streit eskalierte. Laut Polizei redete sich die 33-jährige Mutter in Rage und warf mit Stühlen und Tellern um sich. Sie bekam einen Platzverweis. Eine andere Mutter wurde bei dem Streit leicht verletzt, so die Polizei am Dienstag.