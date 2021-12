Tumor-Operation in Stuttgart wegen Corona abgesagt

per Mail teilen

Tina Roske aus Köngen (Kreis Esslingen) hat permanent Schmerzen – wegen zwei grapefruitgroßer Tumore in ihrer Gebärmutter. Ihre Operation wurde aber wegen Corona abgesagt.

Die Tumore in der Gebärmutter der 32-jährigen Tina Roske sind gutartig, sogenannte Myome. Die Absage der Operation war ein Schock, eine Perspektive auf einen neuen Termin hat sie nicht.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch kurzfristig eine OP bekomme, war die Aussage, geht gegen Null. Und es ist überhaupt nicht absehbar, wann ich wieder die Aussicht habe auf einen Termin."

Am Klinikum Stuttgart müssen planbare Operationen wie die von Tina Roske verschoben werden. SWR

In dieser Situation befindet sich Tina Roske aktuell nicht alleine. Im Schnitt können an den Kliniken in Baden-Württemberg rund 40 Prozent der Operationen nicht durchgeführt werden. Ein Teil der OPs wird verschoben, ein anderer gar nicht erst eingeplant. Die wenigen freien Betten müssen die Krankenhäuser für unvorhersehbare akute Notfälle wie etwa Schlaganfälle und Unfälle freihalten.

"Notfalleingriffe, das wird im Moment gemacht. Was wird verschoben? Alles, was ohne Schaden für den Patienten bis ins neue Jahr verschoben werden kann."

Für Tina Roske bedeutet ihre OP-Absage nicht nur, weiterhin körperliche Schmerzen zu erdulden, sondern auch eine extreme psychische Belastung: "Meine größte Sorge im Moment ist, dass es zu einem Notfall kommt bei mir. Es kann natürlich sein, dieses Myom wächst in irgendeine Richtung, dass es irgendetwas abdrückt. Sei es der Darm, sei es der Harnleiter."

Sorge vor Notoperation wächst

Wenn sie notoperiert werden müsste, würde das anders als bei einem geplanten Eingriff wahrscheinlich bedeuten, dass ihre Gebärmutter entfernt werden muss, sagt sie. Dann könnte die 32-Jährige keine Kinder mehr bekommen. Mit dieser Sorge muss Tina Roske wie viele andere Patientinnen und Patienten in einer ähnlichen Situation erst noch zu leben lernen.