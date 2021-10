Laserspezialist Trumpf steigert Umsatz trotz Corona

per Mail teilen

Der Laserspezialist Trumpf hat auch im vergangenen Geschäftsjahr trotz Corona seinen Umsatz gesteigert. Gute Zahlen ist man von Trumpf gewohnt. Seit Jahren wächst der schwäbische Konzern, der auch ein ganz wichtiger Maschinenzulieferer für die Automobilindustrie ist, weltweit stetig. Und das selbst im Corona-Geschäftsjahr 2020/2021 - vor allem dank des immer wichtiger werdenden Auslandsgeschäfts mit China. Trumpf-Unternehmenschefin Nicola Leibinger-Kammmüller sprach denn auch von einem insgesamt „sehr zufriedenstellenden“ Ergebnis. Das Technologieunternehmen aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) konnte ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf nunmehr 3,5 Milliarden Euro verbuchen. Der Gewinn stieg im gleichen Zeitraum sehr deutlich um fast 20 Prozent auf jetzt 370 Millionen Euro. Mit Blick auf die Zukunft machen allerdings auch dem Laserspezialisten Trumpf die zunehmenden Engpässe in der Lieferkette zu schaffen: Wichtige Rohstoffe und Vorprodukte - wie etwa Plastikteile, Chips oder Industrie-PCs - sind knapp und teurer geworden. Zwar sei die aktuelle Entwicklung beim Auftragseingang „erfreulich“, so Trumpf-Chefin Leibinger-Kammmüller daher. Noch sei jedoch keineswegs gesichert, dass man diesen hohen Auftragseingang - wegen all der Unsicherheiten - im laufenden Geschäftsjahr auch zu Umsatz machen könne.