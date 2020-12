Weihnachtszeit ist Reisezeit. Das gilt auch für den Stuttgarter Flughafen. Doch dieses Jahr sind selbst kurz vor Weihnachten kaum Passagiere unterwegs. Das sei auch richtig so, so ein Sprecher.

Da derzeit in Stuttgart nur wenige Linien-Passagierflüge starten und landen, kann darüber auch nur wenig Beifracht transportiert werden. Für den Fracht-Transport werden deswegen momentan auch extra Passagierflugzeuge eingesetzt. Pressestelle Flughafen Stuttgart

In der Weihnachtswoche bietet der Stuttgarter Flughafen unter anderem Flüge auf die Kanaren, in die Türkei sowie in viele europäische Großstädte an. Doch diese werden auf Grund der Pandemie vergleichsweise wenig nachgefragt. Man habe derzeit gerade einmal zehn Prozent des normalen Passagieraufkommens, sagte Flughafensprecher Johannes Schumm am Montag.

Der Stuttgarter Flughafen könne ans Jahr 2020 einfach nur einen Haken machen, so der Flughafensprecher wörtlich. Er hoffe auf ein besseres Jahr 2021. Derzeit habe der Infektionsschutz aber oberste Priorität:

"Grundsätzlich gilt natürlich: Am besten ist es, zu Hause zu bleiben, auch wenn uns das als Flughafen natürlich schmerzt." Flughafensprecher Johannes Schumm

Fracht- und Logistik weiter stark nachgefragt

Anders als im Passagierbereich sind beim Warentransport die Zahlen nicht eingebrochen. "Während der kompletten Pandemiephase ist die Fracht- und Logistik stabil geblieben", so der Flughafensprecher. Teilweise würden sogar Passagierflugzeuge zum Transport von Ware genutzt.

Wird Corona-Impfstoff über Stuttgarter Flughafen eingeflogen?

Bei der weltweiten Verteilung des Corona-Impfstoffs werde der Flugverkehr eine wichtige Rolle spielen, ist Schumm überzeugt. Inwieweit der Stuttgarter Flughafen dabei beteiligt sein wird, sei aber noch unklar.