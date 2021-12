Corona-Maßnahmen: Umsätze gehen auch bei Stuttgarter Traditionshaus zurück

per Mail teilen

Wie viele Händler merkt auch das traditionelle Haushaltswarengeschäft Tritschler in Stuttgart, dass im diesjährigen Weihnachtsgeschäft die Umsätze zurückbleiben. Seit Samstag gelten nun auch noch die 2G-Regeln für den Einzelhandel.

Mit der neuen Corona-Verordnung haben nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Geschäften. Ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs - also etwa Supermärkte, andere Lebensmittelgeschäfte und Drogerien. Der Geschäftsführer des traditionsreichen Stuttgarter Haushaltswarengeschäfts Tritschler, Thomas Breuninger, sagte gegenüber dem SWR, dass die Umsätze bisher mit denen im Vorjahr nicht mithalten könnten. Tritschler macht nach eigenen Angaben 30 Prozent seines Jahresumsatzes mit dem Weihnachtsgeschäft.

Die freie Produktberaterin Susanne Malerba darf zwar kochen und beraten, aber die Kunden dürfen das Essen nicht probieren. Eigentlich kommt sie vier Mal im Jahr zur Beratung zu Tritschler. Aber dieses Jahr ist es das erste Mal. SWR Beate Metschies

2G-Regeln machen dem Einzelhandel zu schaffen

Der letzte Samstag wäre noch relativ erfreulich gewesen, so Thomas Breuninger. Unter der Woche sei die Kundenfrequenz aber deutlich niedriger. Mit den seit diesem Samstag geltenden 2G-Regeln befürchtet er, dass noch weniger Kunden kommen werden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

"Wir hoffen, dass sich ganz viele Geimpfte und Genesene durch die 2G-Regel besonders sicher fühlen und deshalb sagen, jetzt gehe ich erst recht einkaufen."

Dass sich Geimpfte und Genesene jetzt auch noch testen lassen müssen (2G Plus) wenn sie in ein Lokal gehen wollen, bedeute natürlich, dass noch weniger Menschen in die Innenstadt kommen, betont Breuninger.

Ein sehr ruhiger vorweihnachtlicher Samstag

Angelika Lange ist Verkäuferin bei dem Stuttgarter Traditionshaus und sie ist sehr traurig über die momentane Situation. Sonst hätten sie um dies Zeit am zweiten Adventswochenende immer ein volles Haus, nun sei es aber am heutigen Samstag sehr ruhig. Sie glaubt, dass das zum einen dem Regenwetter geschuldet sei, aber andererseits natürlich auch sehr eng mit der Verunsicherung der Kunden zu tun habe. Viele würden sich sicherlich fragen, was nun gelte: 2G oder 3G oder eine andere Regel.

"Es macht viel Spaß, wenn man beraten kann. Aber wenn keiner da ist, dann ist das sehr traurig."

Um die Folgen der Einführung von 2G-Regeln zu kompensieren, fordert der Handelsverband Deutschland (HDE) von der Bundesregierung zusätzliche Hilfen für den Einzelhandel. Ziel müsse es sein, "die zu befürchtenden Verluste möglichst schnell und fair abzufedern", schrieb HDE-Präsident Josef Sanktjohanser in einem Brief an die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den voraussichtlichen nächsten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dafür reichten die bestehenden Entschädigungsregelungen bei Weitem nicht aus.