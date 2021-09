Trinkwasser in Sindelfingen mit Bakterien verunreinigt

per Mail teilen

Im Stadtgebiet von Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist das Leitungswasser bakteriell verunreinigt. Das hat die Leitstelle des Landratsamtes am Donnerstagabend bekannt gegeben. Zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken soll das Wasser vorsorglich zehn Minuten lang abgekocht werden, rät die Behörde. Als Brauchwasser, also zum Beispiel für Toilettenspülungen oder zur Bewässerung, kann das Leitungswasser weiterhin nicht abgekocht verwendet werden. Das Leitungswasser wird der Behörde zufolge mit Chlor versetzt – vorsorglich und innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte, so dass keine Gefahr für den Menschen davon ausgehe. Dennoch wird davon abgeraten, mit dem Wasser Aquarien zu füllen. Wenn die Verunreinigung beseitigt ist, wird das Landratsamt eine Entwarnung veröffentlichen.