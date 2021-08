In Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) ist das Trinkwasser wieder freigegeben. Die Weilheimer müssen ihr Wasser nicht mehr abkochen, so die Sprecherin des Landratsamtes Esslingen. Das Trinkwasser dort sei nicht mehr verunreinigt. Das liege daran, dass der Trinkwasser-Behälter in Weilheim normalerweise über einen Behälter aus dem Landkreis Göppingen mit Trinkwasser versorgt werde. Der sei jetzt aber vorübergehend von einem anderen Anbieter gefüllt worden. Die Weilheimer würden jetzt also anderes Wasser trinken als gewohnt, heißt es aus dem Landratsamt. Im Landkreis Göppingen gibt es für die betroffenen Gemeinden noch keine Entwarnung. Hier sollte das Trinkwasser weiter abgekocht werden.