Der Kreis Göppingen hat das Abkochgebot für Trinkwasser in den meisten Gemeinden im Kreis aufgehoben. Es gilt aber noch in Aichelberg, in Göppingen-Ursenwang, Eschenbach und Dürnau.

In den meisten Orten im Kreis Göppingen kommt sauberes Wasser aus Leitung. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Das Trinkwasser in den Gemeinden Gammelshausen, Heiningen, Schlat, Reichenbach i.T. (mit Aussiedlerhöfen), Eislingen, Bad Boll und den Göppinger Stadtteilen Hohenstaufen, Manzen und St. Gotthardt ist wieder einwandfrei. Das hat das Landratsamt Göppingen am Donnerstag mitgeteilt. In den jüngsten Proben seien drei mal nacheinander keine Bakterien mehr nachgewiesen worden. Zuletzt war das Abkochgebot für Weilheim (Kreis Esslingen) aufgehoben worden.

Untersuchungsergebnisse für Eschenbach und Dürnau kommen noch

Für die Gemeinden Eschenbach und Dürnau konnte noch keine Entwarnung gegeben werden. Die letzten Untersuchungsergebnisse werden am Freitag erwartet. Sollten diese Proben ebenfalls unauffällig sein, kann auch dort das Abkochgebot aufgehoben werden.

Keine Entwarnung für Aichelberg und GP-Ursenwang

In Aichelberg müssen noch weitere Proben aus dem Trinkwassernetz entnommen werden. Das Abkochgebot bleibt dort über das Wochenende bestehen. In Göppingen-Ursenwang wurde im Trinkwasser immer noch eine bakterielle Verunreinigung nachgewiesen. Auch dort muss vorläufig weiter abgekocht werden. Die Untersuchungsergebnisse in beiden Gemeinden sind erst im Laufe der nächsten Woche zu erwarten.