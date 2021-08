Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Stuttgarter Marktplatzes kommen weiter voran. Zum neuen Marktplatz gehört auch ein Trinkbrunnen, der jetzt in Betrieb genommen worden ist. Auf Knopfdruck können Bürgerinnen und Bürger ab sofort Trinkwasser am Marktplatz genießen. Das gab das städtische Tiefbauamt am Dienstag bekannt. Der neue Trinkbrunnen hat rund 30.000 Euro gekostet und ist Teil des Sofortprogramms "Blaue Infrastruktur". Danach sollen im Stuttgarter Stadtgebiet in den nächsten Jahren zusätzliche Trinkbrunnen und Wasserspiele installiert werden, besonders an heißen Plätzen. Die Bauarbeiten am Marktplatz sollen bis Mitte November soweit abgeschlossen sein, dass eventuell der Weihnachtmarkt vor dem Rathaus stattfinden kann.