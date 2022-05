Trinkbrunnen in Bad Cannstatt verunreinigt - Polizei sucht Täter

Die Stuttgarter Polizei sucht nach Unbekannten, die offenbar einen bekannten Brunnen im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt verunreinigt haben. Der Brunnen neben der Stadtkirche in Bad Cannstatt liefert das ganze Jahr über Mineralwasser in bester Trinkqualität. Am Montag war jedoch entdeckt worden, dass der Brunnen offenbar mit Mineralöl verunreinigt worden war. Ein leerer Öl-Kanister stand laut Polizei noch neben dem Brunnen. Der Feuerwehr ist es mittlerweile gelungen, den Brunnen zu reinigen. Das Wasser ist wieder trinkbar. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern. Der Brunnen wird in Bad Cannstatt auch Polizeibrunnen genannt, weil er vor einer ehemaligen Wache steht.