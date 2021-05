per Mail teilen

Am Dienstagabend ist das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart gestartet. Auch in diesem Jahr sind die Filme wegen Corona nur online zu sehen. Trotzdem sind viele interessiert.

Die Veranstalter des Internationalen Trickfilmfestivals in Stuttgart zeigten sich im Vorfeld zufrieden mit dem Vorverkauf, die Verkäufe vom Vorjahr würden wahrscheinlich übertroffen. Der Branche habe das Virus nach Einschätzung des künstlerischen Festival-Geschäftsführers Ulrich Wegenast nicht geschadet. "Unser Eindruck, der sich aus Gesprächen und Meetings in der Branche ergibt, ist der, dass der Großteil der Animations- und Gamesstudios in der Region und weltweit sehr gut ausgelastet zu sein scheint", sagte er vor dem Auftakt des Festivals. Einige Studios suchten sogar händeringend Mitarbeiter, Auftragsbücher seien sehr gut gefüllt.

Szene aus dem Langfilm "Strike", der beim Stuttgarter Trickfilmfestival 2021 seine Deutschlandpremiere hat. Der animierte Film handelt von Mungo Morrison, einem jungen Maulwurf, der heimlich davon träumt, Profifußballer zu werden. Trickfilmfestival Stuttgart, Pressestelle

400 Filme im Programm

Beim Stuttgarter Trickfilmfestival stehen mehr als 400 Filme auf der Programm - darunter auch 20 Langfilme. Es werden zahlreiche Deutschlandpremieren gezeigt wie der Puppentrickfilm "Strike" aus Großbritannien oder "Petit Vampire" aus Belgien und Frankreich oder der oscarnomminierte Klassiker "Das große Rennen von Belleville". Die Filme sind mit entsprechendem Festivalpass bereits jetzt in der Mediathek einsehbar.