Nach dem Tod von Gangolf Stocker haben frühere Weggefährten den prominenten Stuttgart-21-Gegner gewürdigt. Stocker war am Freitag im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Gangolf Stocker starb nach langer Krankheit am Freitag. Er war einer der prominentesten Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Uwe Anspach (Archivbild)

Die linke Fraktionsgemeinschaft "Die Fraktion" im Stuttgarter Gemeinderat schreibt auf ihrer Internetseite: "Wir verlieren mit Gangolf Stocker einen langjährigen Freund, einen streitbaren und niemals korrumpierbaren Politiker sowie einen freundlichen und 'knitzen' Wegbegleiter." Seinem unermüdlichen Engagement sei es zu verdanken, dass in der Hochphase der S-21-Proteste "mehr als 100.000 Demonstrant*innen gegen Stuttgart 21" protestierten.

"Wir werden dich vermissen, aber nicht vergessen" SÖS-Stadtrat Hannes Rockenbauch auf Facebook

Matthias von Herrmann von der Initiative Parkschützer verwies gegenüber dem SWR auf das Durchhaltevermögen Stockers, die Montagsdemonstrationen zum Erfolg zu führen.

Gangolf Stocker nahm auch an der Schlichtung mit Heiner Geißler teil

Im Rahmen der digitalen Montagsdemo soll der Verstorbene am Montagabend gewürdigt werden. Stocker wurde bundesweit bekannt als Sprecher des Aktionsbündnisses gegen S21. In dieser Funktion hatte der Projektgegner auch an den Schlichtungsgesprächen unter Heiner Geißler teilgenommen. Im Jahr 2011 gab er den Posten wegen persönlicher Differenzen ab. Er stand wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz mehrfach vor Gericht.

"Als Gangolfs Erben sind wir dankbar und stolz über seine Pionierarbeit." Norbert Bongartz, Sprecher des Aktionsbündnisses

Man wolle das Erbe von Gangolf Stocker fortsetzen und "unbeirrt weiter angehen" gegen die "immer durchsichtigeren, unredlichen, wahrscheinlich finalen Vernebelungsversuche der Projektpartner", teilte der heutige Sprecher des Aktionsbündnisses Norbert Bongartz mit.

Die Kosten der Tieferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs werden mit 8,2 Milliarden Euro angegeben. Er soll 2025 fertig sein.