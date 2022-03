Ein Mann ist mit seinem Transporter in Sersheim im Landkreis Ludwigsburg gegen eine Brücke geprallt und ums Leben gekommen. Der 63-Jährige sei am Montag mit seinem Fahrzeug aus nicht geklärter Ursache gegen den Bordstein gekommen und anschließend gegen das Brückenfundament gefahren, teilte die Polizei am späten Montagabend mit. Der Fahrer wurde im Transporter eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er starb noch an der Unfallstelle.