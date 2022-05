per Mail teilen

Eine Traktorfahrerin hat sich in einem Weinberg in Stuttgart-Rotenberg mit ihrem Schlepper mehrfach überschlagen. Die verletzte Frau sei von Einsatzkräften mit einer Schaufeltrage den Weinberg nach oben zu einem Rettungswagen gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Auch der Traktor sei nach dem Unfall am frühen Mittwochabend geborgen worden.