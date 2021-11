Adventskalender: gekauft, gebastelt oder digital

per Mail teilen

Adventskalender läuten den Countdown für Weihnachten ein. Was bevorzugen die Stuttgarter und welche Alternativen gibt es zum herkömmlichen Schokoladenkalender aus dem Supermarkt?

Jeden Tag ein kleines Geschenk öffnen, 24 Mal hintereinander bis zur großen Bescherung an Heiligabend. In vielen Haushalten gehört der Adventskalender in der Vorweihnachtszeit genauso dazu wie der Adventskranz. "Dieses Ritual ist schön, weil man den Tag mit einer kleinen Überraschung starten kann", sagt eine Passantin in der Stuttgarter Innenstadt.

Entstehung der Tradition: von Kreidestrichen bis zur Schokolade

Zur Vorweihnachtszeit ist die Auswahl an Adventskalendern inzwischen riesig. Aber auch selbst gefüllte Säckchen sind sehr beliebt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Entstanden ist die Tradition vor etwa 150 Jahren, erklärt der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Stuttgart Nord, Florian Link. "Der Ursprung ist im protestantischen Hintergrund verankert: Früher waren es Bilder oder Striche an der Wand, die Kinder jeden Tag wegwischen durften, oder es wurde für jeden Tag ein Strohhalm in die Krippe gelegt, um die Tage bis Weihnachten zu zählen."

Um 1900 erfreute man sich noch am Adventskalender aus Papier und mit Bildern. Die Anzahl der Türchen wurde auf 24 standardisiert und von der tatsächlichen Zahl der Tage vom ersten Advent bis zum Weihnachtsfest, die sich jährlich verändert, entkoppelt. Erst in den 1920er Jahren erschien der allseits beliebte Adventskalender mit Schokolade. Er war zunächst eine Rarität, da das Kakaoprodukt noch selten und teuer war. Verbreitet hat sich der süße Adventskalender dann schließlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Kosmetik, Spirituosen und Sexspielzeug hinter den Türchen

Mit der Zeit hat sich der Inhalt allerdings erweitert. Außer Schokolade verbirgt sich hinter den Türchen heutzutage auch Spielzeug, Schmuck oder Kosmetik, aber auch Kalender mit Sex-Spielzeug und Spirituosen sind mittlerweile im Sortiment. "Am liebsten ist mir ein Bierkalender mit Bieren aus aller Welt", bemerkt ein Passant am Schlossplatz in Stuttgart.

Individuelle Adventskalender selber basteln

Parallel zur kommerziellen Vielfalt sind auch individuell gestaltete Adventskalender besonders beliebt. Ob Söckchen oder kleine Päckchen mit praktischen Kleinigkeiten, persönlichen Erinnerungen in Form von Fotos oder inspirierenden Sprüchen - der Fantasie sind beim Basteln und Befüllen keine Grenzen gesetzt. "Das waren Socken, die von meiner Oma gestrickt waren und meine Mutter hat sie immer aufgefüllt mit Süßigkeiten", erinnert sich ein Spaziergänger. "Wir verschenken Gutscheine für einen Besuch auf dem Weihnachtmarkt, Plätzchen backen oder Kochabende", erzählt eine andere Passantin.

Digitaler Adventskalender von Kirchen in Stuttgart

Aber muss die Überraschung immer nur einen materiellen Wert haben? Die evangelische und die katholische Kirche in Stuttgart Nord hat in Zusammenarbeit einen digitalen Adventskalender gestaltet. "Die Idee ist noch letztes Jahr im Lockdown entstanden, um trotz Kontaktbeschränkungen Gemeinschaft zu schaffen", sagt Pfarrer Florian Link. Wer den Kalender kostenlos über WhatsApp abonniert oder auf der Webseite abruft, erhält jeden Morgen kurze Videobotschaften von verschiedenen Einrichtungen und Privatpersonen aus dem Stadtviertel. Die Videos sollten inspirieren und auch Menschen über die Stuttgarter Grenzen hinaus ansprechen. "Es ist ein Adventskalender aus dem Stadtviertel für das Stadtviertel, aber auch darüber hinaus und man teilt so miteinander die Vorfreude auf Weihnachten", erklärt Florian Link.

Adventskalender steigern die Vorfreude auf Weihnachten

Auch wenn sich der Inhalt und die Art der Adventskalender mit der Zeit ändern, vermitteln sie Kindern und Erwachsenen die Vorfreude auf Weihnachten. "Sie versüßen einem die Vorweihnachtszeit und sorgen jeden Tag für Freude", sagt ein Fußgänger. Ob digital oder zum Anfassen, gekauft oder gebastelt - auf die kleinen Überraschungen bis zum großen Fest möchte am liebsten keiner verzichten.