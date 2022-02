Tourismusbranche in der Region leidet weiter

Der Tourismus in der Region Stuttgart hat sich auch im zweiten Pandemiejahr noch nicht erholen können. Das geht aus den jetzt vorgelegten Zahlen für 2021 der Stuttgart-Marketing GmbH und des Statistischen Amtes der Stadt Stuttgart hervor. 1,6 Millionen Übernachtungen verzeichnete die Stadt Stuttgart, in der gesamten Region waren es 4,3 Millionen. Für Stuttgart gab es ein leichtes Minus, für die Region einen minimalen Zuwachs. Zum Vergleich: in Stuttgart waren innerhalb von zehn Jahren bis 2019 die Übernachtungszahlen um mehr als 50 Prozent auf über vier Millionen gestiegen. Weniger Gäste kamen etwa aus den USA, der Schweiz oder China. In der Region Stuttgart steht der Kreis Göppingen am besten da, mit einem Plus von 8,4 Prozent - bei 400.00 Übernachtungen.