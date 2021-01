In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein 79-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus. Der Mann war bereits am 9. Januar von Familienangehörigen im Schorndorfer Wohngebiet "Holzberg" in einem Wohnhaus tot entdeckt worden. Die Polizei hat den Vorfall erst jetzt öffentlich mitgeteilt, weil sie nach eigener Aussage zuvor noch im Umfeld des Toten ermittelt hat. Noch gibt es keinen Tatverdacht und die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe recherchiert in aller Richtungen. Klar ist bislang nur, dass der 79-jährige Senior an den Folgen einer Gewalteinwirkung gestorben ist. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben.