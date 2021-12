In der Esslinger Altstadt hat es in der Nacht zum Donnerstag in einer Einzimmerwohnung gebrannt. Bei den Löscharbeiten wurde ein Toter in der Wohnung gefunden. Die anderen Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie der Mann zu Tode gekommen ist und auch die Brandursache sind noch unklar. Nach ersten Schätzungen der Polizei ist ein Schaden von 50.000 Euro entstanden.