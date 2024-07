In der 2.000-Einwohner-Gemeinde Erkenbrechtsweiler ist ein Lkw mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer starb. Mehrere Personen wurden verletzt.

Bei einem Unfall in Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der 62-Jährige am späten Vormittag mit seinem mehrachsigen Muldenkipper in eine abgesperrte Baustelle gefahren. Dort prallte er frontal gegen einen Sattelzug-Kipper. Der Lkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt.

Kinder standen in der Nähe und beobachteten den Unfall

Warum der 62-Jährige in die Baustelle fuhr, ist laut Polizei noch unklar. Dort war der 63-jährige Fahrer des Sattelzug-Kippers gerade dabei, Teer in eine dahinter stehende Maschine zu kippen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug gegen die Teermaschine gedrückt und die beiden Fahrzeuge mehrere Meter nach hinten geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde der 62-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Teerlastzuges wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Drei weitere Arbeiter, die dort mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt waren, mussten ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Kinder, die in der Nähe standen und den Unfall beobachtet hatten, wurden danach im Rathaus betreut.