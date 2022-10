Feuerwehr findet Leiche in ausgebranntem Auto in Tamm

per Mail teilen

In Tamm (Kreis Ludwigsburg) hat die Feuerwehr nach einem Auto-Brand am späten Freitagabend eine Leiche gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Auf einem Feldweg in Tamm hat die Feuerwehr ein brennendes Auto gelöscht und anschließend auf dessen Rücksitz einen Leichnam gefunden. Die Umstände des Vorfalls sind nach Angaben der Polizei noch völlig unklar, so ein Sprecher auf SWR-Nachfrage. Die Kripo ermittelt.

Mehrere Anrufer hatten am Freitagabend kurz nach 23 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein Feuer im Bereich des Grundwegs in Tamm gemeldet. Die ersten Rettungskräfte fanden ein brennendes Auto auf dem Feldweg dort, so die Polizei. Nachdem das Feuer vollständig gelöscht war, stießen die Einsatzkräfte dann auf die tote Person.

Polizeihubschrauber kreist über Tamm

Mit einem Polizeihubschrauber wurde das umliegende Gebiet durchsucht, jedoch ohne Ergebnis, heißt es von der Polizei. Dem SWR sagte ein Sprecher, es müsse jetzt geklärt werden, um wen es sich bei der Leiche handelt. Dabei soll eine Obduktion helfen, die voraussichtlich am Sonntag stattfindet. Außerdem arbeite man daran, die Todes- und Brandursache zu ermitteln. Diese seien derzeit noch völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen.