Ein Toter bei Wohnungsbrand in Stuttgart - 25 Bewohner in Sicherheit gebracht

Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte: In Stuttgart brennt es in der Nacht auf Dienstag in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person können die Einsatzkräfte nicht mehr retten.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Stadtteil Giebel ist ein Mann ums Leben gekommen. Bei dem Feuer wurden drei weitere Menschen leicht und einer schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Karsten Schmalz / Andreas Rometsch Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine Zeugin den Brand am frühen Dienstagmorgen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien bereits Flammen und dichter Rauch aus den Fenstern der Wohnung im ersten Stock gedrungen. 25 Bewohner in Sicherheit gebracht

Die Feuerwehrleute brachten 25 Bewohner des Gebäudes in Sicherheit. Sie konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurück. Nur die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist zunächst unbewohnbar. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Insgesamt waren 86 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Weitere Details wie die Brandursache sind noch unklar.