Festnahme nach tödlichem Streit in Stuttgart-Feuerbach

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend auf offener Straße getötet worden - jetzt meldet die Polizei einen ersten Fahndungserfolg. Die Hintergründe bleiben aber noch unklar.

Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob es gegen den 21 Jahre alten Festgenommenen einen dringenden Tatverdacht gibt. Polizeibeamte hatten den Verdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, wurde der Verdächtige zunächst zur ambulanten Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Verdächtiger möglicherweise am tödlichen Streit beteiligt

Ersten Ermittlungen zufolge soll er an der Auseinandersetzung im Bereich des Wilhelm-Geiger-Platzes in Stuttgart-Feuerbach beteiligt gewesen sein. Ob und inwieweit er mit der tödlichen Verletzung des 22-jährigen Opfers zu tun hat, ist derzeit aber noch unklar. Mit näheren Angaben halten sich die Ermittler noch zurück. Beispielsweise ist noch offen, was der Anlass für die tödliche Auseinandersetzung war und ob möglicherweise eine Waffe eingesetzt wurde.

Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei soll Fall aufklären

Die Kriminalpolizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein. Gesucht werden auch mögliche Zeugen. Passanten hatten am Sonntag gegen 17:30 Uhr über Notruf die Polizei alarmiert, nachdem sie den verletzten Mann am Wilhelm-Geiger-Platz entdeckt hatten. Rettungskräfte brachten ihn noch in ein Krankenhaus, wo er den Folgen seiner Verletzungen erlag.