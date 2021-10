Im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ist am Sonntagnachmittag ein Mann auf offener Straße getötet worden. Die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Stuttgart waren im Bereich des Wilhelm-Geiger-Platzes in Feuerbach mehrere Männer in einen heftigen Streit verwickelt. Gegen 17:30 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung offenbar derart, dass dabei ein Mann zu Tode kam. Wie genau ist noch unklar. Vermutlich durch einen oder mehrere Messerstiche. Ein anderer Mann wurde verletzt. Die Ermittlungen zu den beteiligten Personen und den Motiven der Tat laufen. Die Polizei will im Verlauf des Vormittags weitere Einzelheiten bekannt geben.