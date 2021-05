Aufregung in den sozialen Medien - Die Meldung, dass zwei Katzen in der Nähe von Eglosheim tot aufgefunden wurden, sorgt für jede Menge Mutmaßungen. Die Polizei bestätigt den Fall, aber beteiligt sich nicht an Spekulationen, sagt Peter Widenhorn, Sprecher Polizei Ludwigsburg.

Die Polizei bestätigt den Fund von zwei toten Katzen an der Bahnstrecke zwischen Besigheim und Bietigheim aufgefunden wurden, die nach jetzigem Kenntnisstand aus Eglosheim stammen. Die Polizei habe die Untersuchungen dazu aufgenommen.

Für einen Zusammenhang mit den vor einigen Wochen tot aufgefundenen Schafen in Besigheim, gibt es bisher keinerlei Hinweise, so Polizeisprecher Peter Widenhorn.