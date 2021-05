Tote Frau in Backnang gefunden - Lebensgefährte festgenommen

Die Polizei hat in Backnang am Dienstagnachmittag eine junge Frau tot in einer Wohnung gefunden. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. War es der Lebensgefährte?