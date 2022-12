Tote Frau aus Fils bei Göppingen geborgen

per Mail teilen

In Göppingen-Faurndau haben Passanten eine leblose Frau in der Fils entdeckt. Die Feuerwehr konnte sie zwar aus dem Wasser ziehen, für Hilfe war es jedoch zu spät.

Am Freitagnachmittag haben Passanten in Göppingen-Faurndau eine Leiche im Wasser entdeckt. Vom Ufer der Fils aus riefen sie den Notruf. An einem Steg konnte die Feuerwehr den Körper der Frau zwar aus dem Wasser bergen, der Notarzt stellte jedoch nur noch ihren Tod fest. Zunächst konnte der Leichnam noch nicht identifiziert werden.

Leiche aus der Fils geborgen - Todesursache unklar

Noch sei unklar, um wen es sich bei der Verstorbenen handele, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Sicher ist nur, dass es sich um eine ältere Frau handelt, teilte die Polizei mit. Wie sie gestorben ist, werde nun ermittelt. Die Beamten nahmen sofort die Ermittlung auf, nachdem der Leichnam geborgen worden war.