Bei einem Streit soll ein 55-Jähriger in Ostfildern auf seine Frau geschossen haben. Die 34-Jährige erlag am Samstagabend ihren Verletzungen.

Ein 55-jähriger Mann soll seine Ehefrau am späten Samstagabend in der gemeinsamen Wohnung in Ostfildern-Kemnat (Kreis Esslingen) tödlich mit einer Schusswaffe verletzt haben. Zuvor soll es zwischen der Frau und ihrem Mann zu einem Streit gekommen sein, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Sonntag mitteilten.

Mutmaßlicher Schütze ruft Polizei

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann auf seine Frau geschossen und sie schwer verletzt haben. Daraufhin alarmierte er selbst die Polizei und ließ sich in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Polizei stellte eine Pistole sicher. Notarzt und Rettungsdienst konnten die Frau nicht mehr retten, sie starb noch in der Wohnung.

Der Mann wurde am Sonntagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Die Polizei ermittelt nun auch, woher er die Schusswaffe hatte. Sie war mutmaßlich illegal in seinem Besitz. Die beiden minderjährigen Kinder des Ehepaares wurden seelsorgerlich betreut und untergebracht.