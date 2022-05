Getöteter 59-Jähriger aus Stuttgart: Mehrere Männer festgenommen

Nach dem Tötungsdelikt an einem 59 Jahre alten Mann aus Stuttgart hat die Polizei fünf Personen festgenommen. Der Leichnam war am Ostermontag in einem Waldstück bei Esslingen-Sirnau aufgefunden worden war. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hatte daraufhin eine Sonderkommission eingerichtet. Nun wurden in einem groß angelegten Einsatz mit mehr als 170 Beamtinnen und Beamten am Donnerstag in Stuttgart, Fellbach und Weinstadt insgesamt fünf Personen festgenommen, zwei davon vorläufig. Drei Männer im Alter von 22, 46 und 59 Jahren befinden sich seit Donnerstag wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft.