Nach einem Streit mit einem Toten und einem Schwerverletzten am Montag in Stuttgart hat die Polizei die Leiche obduziert. Das Ergebnis ist eindeutig - die Hintergründe jedoch nicht.

Bei der Auseinandersetzung, die sich am frühen Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Norden angespielt hat. war ein 57-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei er mittlerweile obduziert worden: Demnach wies der Verstorbene mehrere Stichverletzungen auf, die auch die Todesursache gewesen sein dürften.

Kontrahent liegt im Krankenhaus

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das Motiv der Auseinandersetzung im persönlichen Bereich liegen könnte. Was genau bei der Tat passiert ist und ob der 33-jährige Kontrahent, der aktuell noch im Krankenhaus liegt, möglicherweise in Notwehr gehandelt hat, wird ebenfalls noch ermittelt.