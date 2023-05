Ein 27-Jähriger soll am Samstagabend seinen 24-jährigen Bruder mit einem Messer getötet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen des Verdachts auf Totschlag gegen einen 27-Jährigen. Der Mann soll für den gewaltsamen Tod seines 24-jährigen Bruders verantwortlich sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Tatverdächtige wurde am Samstag in Nürtingen vorläufig festgenommen. Seit Sonntagnachmittag sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Brüder hielten sich in Eltern-Wohnung auf

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollen sich die beiden Brüder am Samstagabend alleine in der Wohnung der Eltern aufgehalten haben. Im Verlauf des Abends soll der 27-Jährige seinen Bruder mit einem Messer schwer verletzt haben. In der Nachbarschaft wohnende Angehörige alarmierten am späten Abend die Polizei, nachdem sich der Verdächtige ihnen gegenüber offenbart hatte. In der Wohnung der Brüder fanden die Einsatzkräfte das 24-jährige Opfer tot auf.

Polizei ermittelt zu Hintergründen der Tat

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen. Eine Obduktion des Leichnams soll die Todesursache und den Tathergang klären.