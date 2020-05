Autofahrer stirbt nach Unfall in Remseck

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Er war zuvor mit seinem Sportwagen von der Straße abgekommen.