Tödlicher Verkehrsunfall in Esslingen: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

per Mail teilen

Ein 50-jähriger Biker ist am Sonntagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Esslingen gestorben. Seine 47 Jahre alte Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

Am Sonntagabend kam es in Esslingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18:25 Uhr auf der Römerstraße (K1213) zwischen den Abbiegungen Kimmichsweiler und Aichschieß. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war eine 40-jährige Autofahrerin auf der Römerstraße Richtung Jägerhaus unterwegs und wollte an einer Einbuchtung wenden. Dabei habe sie den herannahenden 50-jährigen Biker und seine 47-jährige Mitfahrerin, die ordnungsgemäß fuhren, übersehen. Daraufhin seien die beiden Fahrzeuge ineinander geprallt.

Der Biker erlag laut Polizei noch am Unfallort seinen Verletzungen. Seine Mitfahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin, die mit einem weiteren Erwachsenen und zwei Kindern unterwegs war, wurde leicht verletzt. Vorsorglich wurden die vier Personen in eine Klinik gebracht.

Nach tödlichem Unfall: Römerstraße vorübergehend voll gesperrt

Da das Motorrad nach der Kollision in Brand geraten war, war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot von insgesamt acht Fahrzeugen, einem Rettungshubschrauber und 19 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei rund 18.000 Euro. Wegen Bergungsarbeiten war die K1213 bis 23:30 Uhr voll gesperrt.