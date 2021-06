Bei einem Unwetter in Stuttgart haben Wassermassen eine Baustelle an der Neckartalstraße geflutet. Mehrere Menschen wurden in den Neckar gespült, ein Arbeiter ist gestorben.

Starker Regen hat am Freitagnachmittag auf einer Tunnelbaustelle in Stuttgart-Bad Cannstatt im Bereich der Neckartalstraße einen schweren Unfall ausgelöst. Nach Angaben der Polizei kam dabei ein Arbeiter ums Leben, eine Person konnte lebend geborgen werden. Starkregen verursacht tödlicher Unfall an Tunnelbaustelle Neckartaltraße SWR SWR Tunnelbaustelle: Starker Regen reißt Gerüst weg Ob noch mehr Menschen in den Neckar gespült wurden, ist bislang noch unklar. Einsatzkräfte suchen den Fluss ab, Hinweise auf Vermisste gab es laut einem Polizeisprecher zunächst nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge hat das Wasser ein Gerüst umgerissen und dann mehrere Arbeiter mit sich in den Neckar gerissen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, lässt sich nach Angaben der Polizei bisher nicht genau sagen.