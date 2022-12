Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Sonntagnachmittag ein Mann bei einem tragischen Zwischenfall ums Leben gekommen. Der 60-Jährige wollte in einen schon abfahrenden Zug einsteigen.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Sonntag zusammen mit zwei Begleitern am Stuttgarter Hauptbahnhof in einen Fernzug nach Berlin einsteigen, dessen Türen schon geschlossen waren. Mit Hilfe von Passanten konnte der 60-Jährige die Türen wieder öffnen. Während seine beiden Begleiter es noch in den schon rollenden Zug schafften, sei der Mann gefallen.

Wer hat den tödlichen Unfall gesehen?

Der 60-Jährige stürzte zwischen Waggon und Bahnsteigkante und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, so die Polizei. Nach Angaben der Ermittler starb er noch an der Unfallstelle. Der Zug hielt am Bahnhof Zuffenhausen an. Dort wurden die Begleiter des 60-Jährigen seelsorgerisch betreut. Nach Freigabe durch die Polizei fuhr der Zug weiter.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die gestern Nachmittag ebenfalls an Gleis 5 des Hauptbahnhofs waren und genauere Angaben zum Unfallhergang machen können.