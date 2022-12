Tödlicher Unfall am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt

Am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Freitag ein 33-jähriger Mann von einer S-Bahn erfasst worden und gestorben. Die Unfallursache ist noch unklar.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatte sich der 33-Jährige am Freitag gegen 10 Uhr an einem Bahnsteig am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt aufgehalten. Er stürzte vor eine einfahrende S-Bahn der Linie S2, die in Richtung Schorndorf im Rems-Murr-Kreis unterwegs war, und erlitt tödliche Verletzungen.

Erhebliche Verspätungen im Bahnverkehr

Rettungskräfte und Notarzt versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren. Er starb noch am Bahnhof von Bad Cannstatt. Warum er stürzte, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während des Notfalleinsatzes wurde der Zugverkehr in Bad Cannstatt zeitweise komplett eingestellt. Es kam zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.