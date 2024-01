In Stuttgart-Wangen ist es am Sonntag auf einer S21-Baustelle zu einem Unfall gekommen: Ein Arbeiter war in ein Silo gestürzt. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Auf einer Baustelle für das Bahnprojekt Stuttgart 21 in Stuttgart-Wangen ist es am Sonntagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann war etwa fünf Meter tief in ein leeres Silo für Baustoffe gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Rettung des Mannes aus dem Silo gestaltete sich schwierig, sagte der Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr Daniel Anand dem SWR. Da von unten nicht in das Silo hineinzugelangen war, rückten die Höhenretter der Feuerwehr an. Nach der Erstversorgung wurde das Unfallopfer mit Hilfe einer Drehleiter und eines Flaschenzuges aus dem Silo gerettet. Unfallopfer verstarb im Krankenhaus Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort erlag das Opfer allerdings seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wann die Ermittelnden mehr zum Unfallhergang sagen können, sei noch unklar, so ein Sprecher der Polizei Stuttgart.