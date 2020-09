Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) gestorben. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war er vermutlich zu schnell unterwegs und geriet auf dem Weg nach Rudersberg in einer Kurve deswegen in den Gegenverkehr. Er schleuderte in ein entgegenkommendes Auto. Die Verletzungen waren so schwer, dass er trotz Reanimationsversuchen von Rettungskräften noch an der Unfallstelle starb.