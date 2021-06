Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Wagen einen 70 Meter hohen Weinberg hinabgestürzt und ums Leben gekommen. Zuvor hatte der Fahrer am Abend in einer Kurve aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zahlreiche Rettungskräfte seien nach dem Unfall herbeigeeilt, hätten dem Mann jedoch nicht mehr helfen können.